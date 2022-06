Prvé FOTO zo svadby Britney Spears: Speváčka zažiarila v nádherných šatách, sledujte ten koč!

Z americkej speváčky Britney Spears (40) je znova vydatá pani. Svoje áno povedala vo štvrtok o 12 rokov mladšiemu snúbencovi Samovi.

Pár sa zoznámil na natáčaní videoklipu Slumber Party v roku 2016. Svadba v úzkom kruhu rodiny a priateľov sa konala v Los Angeles v americkom štáte Kalifornia deväť mesiacov po zásnubách a takmer sedem mesiacov po skončení súdneho procesu vo veci opatrovníctva, ktoré obmedzovalo a kontrolovalo mnohé aspekty speváčkinho života. Súd ho speváčkinmu otcovi Jamiemu napokon odobral.

The couple didn’t have a first dance, but Selena Gomez, Madonna, and the bride danced together to “Toxic”, followed by Paris Hilton and Britney singing “Stars Are Blind.” https://t.co/MxAc7AP7wT pic.twitter.com/JL053WyzVo — British Vogue (@BritishVogue) June 10, 2022

Spearsová v rozhovoroch opakovane vyjadrovala želanie vydať sa za Asghariho a mať deti. Otehotnela začiatkom tohto roka, ale v máji oznámila, že prekonala potrat. Svadobný deň sa nezaobišiel bez nečakanej drámy - Spearsovej prvého manžela Jasona Alexandera totiž zatkla polícia po tom, ako sa pokúsil prekaziť jej svadbu s Asgharim.

.@BritneySpears wore a sleek, off-the-shoulder custom @Versace dress with a leg-revealing slit up one side and a classic white veil with satin edging. Sam complemented Britney’s look in a tux by Versace: https://t.co/MxAc7AP7wT pic.twitter.com/lPNirCZrLm — British Vogue (@BritishVogue) June 10, 2022

Adding to the fairytale day, stationed outside of the couple’s home, which was draped in roses for the occasion, was a white horse pulling a carriage: https://t.co/MxAc7AP7wT pic.twitter.com/ktPffNGOue — British Vogue (@BritishVogue) June 10, 2022

Teraz vyšli na povrch aj prvé svadobné fotografie šťastného páru, ktoré zachytávajú Britney v bielych svadobných šatách a jej manžela Sama v čiernom obleku. Musíme uznať, že im to skutočne pristalo!