Britney povedala áno snúbencovi Samovi: Svadba plná celebrít a agresívny útok exmanžela!

Manželstvo uzavreli sedem mesiacov po tom, čo si popová hviezda na súde vybojovala ukončenie svojho opatrovníctva, kvôli ktorému sa nemohla vydať. Svadbu sa podľa amerických médií pokúsil zhatiť speváčkin bývalý muž Jason Alexander, ktorého manželstvo so Spearsovou v roku 2004 trvalo len 55 hodín. Nakoniec skončil v policajných putách.

Britney Spears' wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event ... resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB