Dua Lipa sa poctivo pripravuje na veľkolepý koncert: Prezradila detaily zo zákulisia!

Slovensko sa po dlhých mesiacoch konečne dočká veľkolepého festivalu Lovestream.

Bezpochyby pôjde o najväčšiu hudobnú akciu tohto leta. Na udalosti návštevníci uvidia najznámejšie mená zo Slovenska a tie najväčšie hviezdy zo zahraničia.Brunetka pri svojich koncertoch nenecháva nič na náhodu. Pred každým koncertom sa kráska poctivo pripravuje, aby nedočkavým fanúšikom dopriala ten najlepší zážitok.

Dua pre magazín Vogue prezradila, ako vyzerá jej príprava pred každým vystúpením. "Pred koncertom sa vždy zahrejem malým tancom s mojou tanečníčkou Sharon. Potom si rozcvičím hlas s mojim vokalistom," odhaľuje. Vystúpiť pred tisíce ľudí a podať vždy ten najlepší výkon, si vyžaduje veľkú dávku sebazaprenia, a odhodlania. "Na pódiu som v podstate tá istá osoba, len mám v sebe oveľa viac adrenalínu," hovorí otvorene hudobníčka.

O speváčke je známe, že v outfitoch takmer vždy hľadá výstrednosť, ktorou na seba pritiahne všetky oči. Na to, aby kráska predviedla nezabudnuteľnú šou, však musí mať oblečené niečo, v čom sa bude cítiť ako vo vlastnej koži: "Na pódiu najradšej nosím niečo pohodlné, ale zároveň sa v tom musím cítiť dobre." Kostyméri to so speváčkou na koncertoch nemajú ľahké. V priebehu jedného koncertu kráska vystrieda až štyri outfity.