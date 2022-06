Nestarnúca Salma Hayek v bikinách: Padne vám sánka! V 55-tke predvádza božské telo

Nestarnúca herečka mexického pôvodu Salma Hayek (55) sa radí k ženách, ktorých skutočný vek by tipoval len málokto.

Aj vo svojich 55 rokoch predvádza mladistvý vzhľad a božské krivky, ktoré by jej mohli závidieť o dekády mladšie ženy. Nebolo tomu inak ani na záberoch z romantickej dovolenky, ktorú trávi hviezda filmov Desperado či Frida v spoločnosti svojho manžela, ktorým je miliardár Francois-Henri Pinault (60). Hayek mala na sebe fialové bikiny, v ktorých predviedla vyrysované bruško a tvarované nohy.

Dvojica si svoje áno povedala pred 15 rokmi vo Francúzsku, pričom vychovávajú dcéru Valentinu (14). Salma v minulosti niekoľko ráz odsúdila kritické hlasy, ktoré tvrdili, že je s francúzskym miliardárom iba kvôli peniazom. "To sebavedomie, tie oči. Vyzerá tak dobre, je očarujúci," vychválila svoju lásku do nebies a dodala: "Keď som si ho brala, všetci hovorili 'Ach, to je dohodnuté manželstvo, vydala sa za neho pre peniaze.' Ja som na to odpovedala: 'Myslite si, čo chcete.'