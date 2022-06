Smútok strieda radosť: Na pohrebe Abrháma (82) vyplávala na povrch krásna správa

Po pohrebe prišla radostná správa. V pondelok sa po troch týždňoch konala posledná rozlúčka s obľúbeným českým hercom Josefom Abrhámom († 82), ktorý zomrel na zápal pľúc.

Pohreb sa konal takmer rok od úmrtia jeho milovanej manželky Libušky († 68), bez ktorej len ťažko dokázal ďalej žiť. Rozlúčka českého velikána bola pokojná a emotívna. Smútok rodiny zo straty blízkeho však strieda radosť.

Tešil sa zo štyroch vnúčat, avšak to ďalšie už neuvidí. Český herec Josef Abrhám našiel v pondelok posledné miesto odpočinku v rodinnom hrobe v českých Kunoviciach v Zlínskom kraji, kde si želal byť pochovaný. Posledné zbohom prišli dať hercovi do Kostola sv. Anežky Českej v Prahe mnohé známe tváre a tiež množstvo fanúšikov. Posledné roky života sa umelec tešil najmä zo svojich štyroch nádherných vnúčat, ktorými ho obdaril jediný syn Josef Abrhám ml. Na pohrebe populárneho herca však vyplávala na povrch jedna radostná správa, ktorú prezradili najmladšie deti Abrháma ml., Benjamín a Laura.

Po pohrebe dedka nedali svojej mame Ľudmile pokoj a neustále jej siahali na bruško. Niekoľkonásobný otecko tak vyšiel s pravdou von. „Áno, čakáme prírastok do rodiny,“ povedal Abrhám ml. pre český Blesk. Abrhám ml. má dve deti z prvého manželstva a dve so súčasnou manželkou Ľudmilou, s ktorou sa onedlho dočkajú ďalšieho malého člena do rodiny. Zosnulý dedko Abrhám by mal z piateho vnúčaťa určite obrovskú radosť, žiaľ, jeho prvé kroky už neuvidí.