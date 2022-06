Hypnotizujúci pohľad: Kylie Jenner vystavila bujné vnady, tie bradavky neprehliadnete

Slniečko ju teda poriadne rozpálilo! Miliardárka a podnikateľka Kylie Jenner (24) totiž svojim fanúšikom na sociálnej sieti ukázala prsia, ale nie svoje.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Šla donaha, no inak, ako by ste si mysleli. Kylie, ktorá sa nedávno stala dvojnásobnou mamou, si momentálne užíva krásy amerického štátu Utah. V luxusnom 5-hviezdičkovom hoteli Amangiri však vyvolala poriadny ošiaľ. K hotelovému bazénu si totiž zobrala priam do očí bijúce bikiny, ktorých vršok vyzerá ako nahé prsia. „Osloboďte bradavku,“ napísala pod odvážnu fotografiu na sociálnej sieti.

Ide pritom o plavky z dielne módneho návrhára Jeana Paula Gaultiera, ktoré vytvoril s pomocou stylistky Lotty Volkovej. Pomenovali ich „nahé bikiny“ a na internete sa predávajú približne za 280 eur.