Nezabudnuteľný zážitok českej herečky pred odletom: Najprv búrky, potom bomba!

Počasie sa s nami posledné dni vôbec nemazná. Silné búrky bičujú takmer celú Európu.

Svoje o tom vie aj česká herečka Michaela Tomešová, ktorú diváci poznajú najmä zo seriálu ZOO. Herečka plánovala letieť z pražského letiska v noci, no osud si pre ňu zariadiť veci inak. "Ked sa Tomešová rozhodne niekam letieť sama v noci, tak to jednoducho musí stáť za to," posťažovala sa fanúšikom na sociálnej sieti.

Let, ktorým sa herečka chystala odcestovať do Milána, mal asi 3 hodiny meškanie, kvôli nepriaznivému počasiu. To však kráska ešte nevedela, čo ju čaká. "Sedela som vedľa nejakého osamoteného batohu, ktorý obkľúčili policajti a vyhnali nás preč...bomba," priznala Michaela. O pol 4 ráno sa Tomešová konečne prihlásila fanúšikom z bezpečia v Miláne, kam cestovala kvôli pracovným povinnostiam.