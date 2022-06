Vojvodkyne sa neznesú: Odpadnete z toho, čo robila Meghan, keď zbadala Kate! Harry musel zdrhnúť domov

Princ Harry sľúbil, že ak príde na oslavy platinového jubilea svojej babičky Alžbety II. do Londýna, bude sa správať maximálne nenápadne a s manželkou Meghan na seba nebudú strhávať pozornosť.

Sľub dodržali obaja. Lenže takú mieru ignorácie nečakali.Harry, ktorý je zvyknutý na to, že je stredobodom pozornosti, to celkom zjavne nedával. A tak odmietol účasť na sobotňajšom koncerte v Buckinghamskom paláci a v nedeľu po obede odletel späť do Los Angeles.

V piatok sa princ Harry s manželkou Meghan, prvýkrát od svojho odchodu z vyšších funkcií v kráľovskej rodine, objavili na bohoslužbe vďakyvzdania v katedrále svätého Pavla. Boli posadení do druhého radu menej významných osobností britského verejného života. Ďaleko od princa Charlesa a princa Williama. Ten stál priamo oproti Harrymu a vyhol sa akémukoľvek očnému kontaktu s bratom.

Ešte v ten večer boli Harry a Meghan pozvaní aj na koncert a párty do Buckinghamského paláca. Ale účasť odmietli. V nedeľu po poludní, keď pred Buckinghamským palácom začala záverečná prehliadka jubilejných osláv, Sussexovci so svojimi dvoma deťmi, Archiom a Lillibet, odišli z Frogmore Cottage vo Windsore a z letiska Farnborough odleteli súkromným tryskáčom o pol druhej.

Usporiadatelia osláv tiež zaistili, aby sa nikdy tvárou v tvár nestretla Meghan s Kate Middletonovou. Podľa pozorovateľov dávala Meghan pri príchode do kostola na omši jasne najavo, ako Kate pohŕda. Keď vyššie postavená vojvodkyňa z Cambridge prišla do katedrály svätého Pavla, Meghan sa neudržala a robila nie veľmi nenápadné grimasy a posmešky. Evidentne manželku princa Williama neznesie!

A keď Sussexovci opúšťali katedrálu, ľudia na nich nesúhlasne bučali, zatiaľ čo pri odchode Williama a Kate nadšene jasali.