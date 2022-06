Amber Heard po súde čelí problémom: Nemá na zaplatenie pokuty! Rozpredá svoj majetok?

Príde aj o gate?!

Tiahly súd medzi známymi hercami sa skončil prehrou „nežnejšej“ polovičky a exmanželovi má vyplatiť 7,8 milióna eur. Lenže z čoho? Jej celkový majetok podľa všetkého nedosahuje ani túto sumu, nehovoriac o tom, že na ďalšie zárobky môže zrejme zabudnúť.

Právnička herečky aj nahlas potvrdila, čo si mnohí mysleli. Že Amber nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie tejto sumy. „Samozrejme, že nie...,“ pritakala. A zrejme ju nezachráni ani žiadna poisťovňa. Americký právnik Jeremy Denton pre portál thenationupdate uviedol: „Mnoho poistiek pokrýva aj pokuty za ohováranie, ale nikdy, ak to niekto robí so zlým úmyslom niekomu ublížiť.“ No a presne toto je uvedené v rozsudku.

Väčšinu príjmov už stratila

Jedna z posledných slušnejších úloh Amber bola jej rola vo filme Aquaman. Avšak už v roku 2020 vznikla petícia za to, aby ju z pokračovania filmu Aquaman 2 stiahli. Reálne nemá veľké šance dostať tam niečo väčšie. Za ostatné roky s ňou ukončili spoluprácu aj viaceré značky a je nepravdepodobné, že ju opäť oživia. Amber má na splatenie síce tridsať rokov, ale ktovie, či jej to bude stačiť. A ešte stále nie je jasné, či sa proti rozsudku neodvolá.

Ako vyzerajú jej financie?

- Stav majetku – 7,5 mil. eur

- Výška pokuty – 7,8 mil. eur

Amber by mohlo pomôcť, ak by jej Depp vyplatil svoju pokutu vo výške 1,9 mil. eur, ale ťažko povedať, či to urobí, kým ona nesplatí svoju. Za Aquamana 2 vraj mala dostať okolo 1,9 mil. eur, ale to sa javí ako veľmi nepravdepodobné.

- Výsledok: Tento prípad zrejme ešte neskončil a bude zaujímavé sledovať ďalšie kroky exmanželov.