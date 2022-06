Prominentní snúbenci zaskočili náhlym rozchodom: Len nedávno ho ryšavka velebila do nebies

Herečka a režisérka Bella Thorneová sa rozišla so snúbencom Benjaminom Mascolom.

Trojročný vzťah ukončila vraj preto, že sa skoro nevídali a obaja sa viac ako na súkromný život sústredia práve teraz na ten profesijný.cituje Entertainment Tonight.

Bella a Benjamin sa ale vraj rozišli ako priatelia. „Mala som také šťastie so svojim Benom. Je to naozaj dokonalý exemplár a úprimne neviem, ako som mohla mať také šťastie, že ho mám. Rada sa neustále dozvedám nové veci o jeho živote a jeho kultúre a o všetkom okolo. Je to jednoducho zaujímavé, keď chodíte s niekým, kto nevyrastal s rovnakými morálnymi hodnotami a rovnakými vecami ako vy,“ velebila ho ešte nedávno Bella, ktorá Benjamina stretla pri jazere Como. Bella a Benjamin sa zasnúbili počas natáčania romantického filmu Time Is Up.

