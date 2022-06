Shakira si pri Piquém prechádzala hotovým peklom: Vyplávali nové informácie! Dohnal ju do nemocnice

Kolumbijská kráska Shakira dala košom svojmu dlhoročnému partnerovi Gerardovi Piquému. Túto nešťastnú novinu pár už oficiálne potvrdil.

"S poľutovaním musíme potvrdiť, že sa naše cesty rozchádzajú. V záujme blaha našich detí, ktoré je našou najvyššou prioritou, žiadame o rešpektovanie nášho súkromia. Ďakujeme za pochopenie," napísala speváčka vo vyjadrení. Dôvod rozchodu prekvapil aj tých najskalnejších fanúšikov. Futbalista Pigué mal byť neverný svojej partnerke s matkou spoluhráča z FC Barcelona. Zapletený do nepríjemnej situácie je len 17-ročný Pablo Gavi.

Na povrch však vyplávali nové informácie, podľa ktorých sa zdá, že speváčka pri športovcovi prežívala hotové peklo už dlhodobo. Podľa portálu El Periódico legenda s nezameniteľným hlasom si kvôli ich turbulentnému vzťahu prechádzala ukrutnými stavmi úzkosti. Podľa medializovaných informácii si posledné roky párik prechádzal nesmierne ťažkým obdobím. Dlho sa povrávalo, že pár už spolu nezdieľa spoločnú domácnost. Zaručene k tomu prispela i Piquého záletnícka povaha.

EXCLUSIVA: Ambulancia, llantos y un ataque de ansiedad: el extraño incidente de Shakira y Piqué en su peor momento (Contenido sujeto a suscripción) https://t.co/DwtRQLodV5 pic.twitter.com/LrSIVp0LuT — Revista ¡HOLA! (@hola) June 3, 2022

Všetko to však vyvrcholilo len pár dní predtým, ako pár oznámil rozchod. Podľa španielskeho magazínu Hola! sa Shakira v sobotu (28.5) úplne zosypala. Na snímkach, ktoré zverejnil magazín je vidieť krásku v slzách vedľa sanitky, kde jej už pomáhali záchranári. Krátko na to musela byť zronená blondínka prevezená do nemocnice, kde ju už ratovali lekári.

Zdá sa, že rozchod so záletníkom z FC Barcelona je pre Shakiru len výhrou. Či sa jej bude žiť lepšie bez futbalistu ukáže len čas.