Kráľovná Vianoc sa topí v problémoch: Mariah Carey čelí žalobe! Padajú na ňu vážne obvinenia

Americká speváčka Mariah Careyová čelí žalobe za údajné porušenie autorských práv v spojitosti s jej vianočným hitom "All I Want for Christmas is You" z roku 1994.

TASR správu prevzala v sobotu z webovej stránky stanice BBC. Textár Andy Stone tvrdí, že bol spoluautorom piesne s takým istým názvom z roku 1989. Careyová podľa neho zneužila jeho "popularitu" a "štýl". Speváčka, spoluautor piesne Walter Afanasieff a vydavateľstvo Sony Music Enternainment sa podľa Stonea "vedome, dobrovoľne a zámerne" podieľali na porušení autorských práv. Obe piesne sa zdajú byť hudobne odlišné, píše BBC. Stone však tvrdí, že Careyová vyvolala zmätok a nepožiadala o povolenie. Speváčka sa k záležitosti ešte nevyjadrila. Hit All I Want for Christmas is You sa po svojom vydaní dostal na čelo rebríčkov vo viacerých krajinách a do roku 2017 údajne Careyovej zarobil v tantiémach viac ako 60 miliónov dolárov, píše BBC. Stone, ktorý vystupuje pod pseudonymom Vince Vance v kapele Vince Vance & the Valiants, žiada odškodné vo výške najmenej 20 miliónov dolárov. To, prečo podnikol právne kroky až 28 rokov po vydaní Careyovej piesne, podľa BBC nie je známe.