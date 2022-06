Komplikácie s pohrebom: Od smrti Abrháma prešli už tri týždne, otáľanie rodiny nedáva zmysel

Obľúbený český herec Josef Abrhám († 82) odišiel z tohto sveta 16. mája. Bez svojej milovanej manželky Libuše Šafránkovej († 68) žil necelých jedenásť mesiacov.

Aj keď od jeho úmrtia uplynuli takmer tri týždne, pohreb sa ešte stále nekonal. Dlho neboli známe informácie, kde a kedy bude herecká legenda pochovaná. V súčasnosti sú už dátum a miesto pohrebu stanovené. Verejnosti sa však nepozdáva, že rodina sa s pohrebom neponáhľa. Pobúrenie tiež nastalo aj zo slov na parte, ktoré je netradičné.

Rodina si dáva načas. Keď zomrel herec Josef Abrhám, jeho najbližším trvalo viac ako 96 hodín, kým si jeho telo vyzdvihli z nemocnice. Podľa informácií českého portálu Blesk by sa mali pozostalí zaujímať o telo zosnulého do zákonom stanovených štyroch dní od úmrtia blízkej osoby. Ak by sa tak nestalo, zasiahnuť by musela nemocnica, ktorá by zosnulému zabezpečila sociálny pohreb.

Rodina Abrháma tak konala na poslednú chvíľu. Pohreb legendy by sa mal konať na rovnakom mieste, ako to bolo v prípade jeho milovanej manželky Libuše Šafránkovej, a to o pár dní.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 6. júna v Kostole sv. Anežky Českej v Prahe o 13.00 hodine. Abrhám by mal byť pochovaný spoločne s Libuškou v rodinnom hrobe v Šlapaniciach pri Brne, kde herečka vyrastala.

Okrem oznámenia o dátume a mieste pohrebu sa však dlho čakalo aj na parte. To len pred pár dňami zverejnil jediný syn hereckej dvojice Josef Abrhám ml. Parte je však svojím textom a fotografiou netradičné, čo mnohých fanúšikov pobúrilo. Na smútočnom oznámení je napísané: ,,Chléb náš vedlejší dejž nám jazz!“ Kým niektorí hercovi obdivovatelia tvrdia, že je to nevhodné, ďalší hovoria, že český velikán mal veľký zmysel pre humor a žil s úsmevom na tvári.