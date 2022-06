Amber Heard sa nevzdáva! Deppovi nemieni len tak darovať víťazstvo, jej právnička to vidí takto

Ešte sa nevzdáva! Herečka Amber Heard (36) prehrala súdny spor so svojím exmanželom Johnnym Deppom (58), ktorý ju žaloval za ohováranie. Ako odškodné mu musí vyplatiť celkom 7,8 milióna eur, no peniaze na to nemá. Ako bude ďalej postupovať, opísala jej právnička Elaine Charlson Bredehoft. Proti verdiktu sa chystajú odvolať.