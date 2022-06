McDonald's sa drží Ruska ako kliešť: Nový vlastník má veľké plány

Nový vlastník siete reštaurácií s rýchlym občerstvením McDonald's v Rusku sa ich chystá znovu otvoriť do dvoch mesiacov. Plánuje aj expandovať. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Americká spoločnosť McDonald's v máji predala sieť reštaurácií Alexandrovi Govorovi, jednému z držiteľov licencie v Rusku, a po viac ako troch desaťročiach tak odišla z krajiny. McDonald's dočasne zatvoril svoje reštaurácie v Rusku v marci po tom, ako Moskva vyslala vojakov na Ukrajinu. Govor v piatok vyhlásil, že okrem opätovného otvorenia reštaurácií s novým názvom plánuje zvýšiť ich počet na 1000 z 850, ktoré prevzal minulý mesiac.

"Máme náročný a ambiciózny plán - znovu otvoriť všetky reštaurácie reťazca do dvoch mesiacov," povedal Govor, ktorý pôvodne vlastnil 25 reštaurácií McDonald's na Sibíri ako franšízant, v rozhovore pre časopis Forbes Russia.

Podľa neho je už 840 reštaurácií pripravených na opätovné otvorenie a v najbližších rokoch by chcel zvýšiť ich počet na 1000 reštaurácií po celej krajine. Už 12. júna by sa mala znovu otvoriť reštaurácia na Puškinovom námestí v Moskve. To bola totiž prvá pobočka americkej siete v Rusku, ktorú tam otvorila v roku 1990, keď sa Sovietsky zväz rozpadal, a stala sa symbolom amerického kapitalizmu.

Govor povedal, že proces výberu novej značky prebieha. Podľa ruskej protimonopolnej služby, ktorá prevzatie schválila, si McDonald's ponechal právo spätne odkúpiť svoje ruské reštaurácie do 15 rokov. Govor, ktorý získal majetok v ruskom uhoľnom a ropnom sektore, odmietol povedať, koľko zaplatil, ale uviedol, že boli aj ďalší záujemcovia, ktorí chceli prevziať celý reťazec.