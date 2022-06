Tom Cruise pôvodne nechcel točiť nový Top Gun, teraz sa určite vytešuje: Aha, koľko zarobil!

Fenomenálny! Herec Tom Cruise (59) môže pokojne zaspávať.

Film Top Gun: Maverick, v ktorom sa vrátil k svojej postave kapitána Peta „Mavericka“ Mitchella, totiž láme kasové rekordy. Za uplynulý predĺžený víkend v USA zarobil 145 miliónov eur. A to ho herec ani nechcel točiť!

Dôvod na radosť! Pre Toma Cruisa ide vôbec o jeho prvý film, ktorý za prvý víkend od uvedenia do kín zarobil viac ako 100 miliónov dolárov, teda 93 miliónov eur. Vzhľadom na to, že v pondelok bol v USA sviatok Dňa obetí vojny, tržby za predĺžený víkend sa vyšplhali na 145 miliónov eur. Prekonali tak aj film Piráti z Karibiku: Na konci sveta, ktorý si počas predĺženého víkendu v roku 2007 zarobil približne o tri milióny menej.



Zaujímavé pritom je, že Tom Cruise pôvodne nechcel pokračovanie Top Gunu ani natočiť. So šokujúcim tvrdením prišiel samotný režisér filmu Joseph Kosinski. Ako uviedol pre portál Polygon, za Tomom musel letieť až do Paríža, kde práve nakrúcal Mission: Impossible. Kosinski to mal o to ťažšie, že na predstavenie celého projektu a presvedčenie herca dostal len pol hodiny času. „Nakoniec zdvihol telefón, zavolal riaditeľovi Paramount Pictures a povedal, že robíme ďalší Top Gun,“ odľahlo Kosinskému.

Porovnanie filmov

Top Gun

16. mája 1986, USA

Rozpočet: 15 mil. $ (dnešných 39,5 mil. €)

Tržby za prvý víkend: 8,2 mil. $ (dnešných 21,6 mil. €)

Top Gun: Maverick

27. mája 2022, USA

Rozpočet: 159 mil. €

Tržby za prvý víkend: 145 mil. €