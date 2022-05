Módna ikona ohuruje novým imidžom: Aha, z Kim je bábika Barbie!

Ružovej nikdy nie je dosť! Miliardárka Kim Kardashian (41) po zmene farby vlasov zjavne mení aj farby v šatníku. Na ulici v Los Angeles sa tak predviedla ako bezchybná živá verzia bábiky Barbie.

Svetoznáma Kardashianka práve dokončila fotenie pre svoju módnu značku SKIMS, keď sa ju paparazzom podarilo zachytiť, ako mieri k autu.

Podnikateľka, modelka

Nar.: 21. októbra 1980, Los Angeles, USA

Pôsobenie: 2003 - súčasnosť

Partner: Pete Davidson (od 2021)

Deti: dcéry North a Chicago, synovia Saint a Psalm, deti má s raperom Kanyem Westom

Majetok: 1,6 mld. €

Zrejme ani oni neverili vlastným očiam pri pohľade na odfarbenú Kim.Všetko zladila do jemne ružovej farby, akú preslávila práve známa bábika Barbie. Ak sa k tomu pridajú rozpustené platinové vlasy Kim, môže sa bábika začať vyrábať presne podľa jej vzoru. Otázne je, čo by na to povedala samotná Barbie...