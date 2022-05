Hanblivka zo SuperStar to s kariérou pornoherečky myslí vážne: Hana sa naozaj nezdá!

Hanblivka zo Superstar Hana Džurbanová (18) len prednedávnom šokovala informáciou, že na spev sa vykašľala a našla si celkom inú prácu.

Ako 15-ročná chcela preraziť v speváckej súťaži Superstar, kde sa dostala medzi najlepšiu osemnástku. Hoci pôsobila nesmelo, o tri roky šokovala verejnosť novinkou zo svojho života. Speváckej kariére dala košom a vrhla sa na natáčanie pornofilmov.

Hanu v jej odhodlaní zarábať peniaze vlastným telom vraj podporili aj rodičia, ktorí majú byť na svoju dcéru dokonca hrdí. „Mama to berie už úplne v pohode. Chcelo to čas. Bol to šok, ale teraz už sú na mňa pyšní, koľko zarábam peňazí,“ uviedla mladá dievčina. Tej sa v pornopriemysle podľa vlastných slov darí a práce má vyše hlavy.

Momentálne sa vychádzajúca pornohviezda nachádza pracovne v Španielsku, odkiaľ už postuje šteklivé zábery. Rodnému Česku tak dala nateraz zbohom a naplno sa sústreďuje na svoju novú kariéru.