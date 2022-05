Vémolovi preplo? Levica, krokodíl ani žralok nestačia, chce aj TOTO zviera! Čo na to jeho Lela?

Český MMA zápasníka Karlos Vémola si plní svoje detské sny. Vo svojom Vémolande chová už peknú zoologickú záhradu a najnovšie si chce svoju zvieraciu zbierku rozšíriť o ďalší exotický kúsok.

V dome Vémolu si v akváriách plávajú žraloky, raje či pirane. Takisto má aj krokodílov, levicu či klokana. Teraz si však Vémola plánuje kúpiť poriadny niekoľko tonový "kolos", ​​kvôli ktorému sa musí presťahovať do väčšieho sídla. Český terminátor totižto túži po exotickom slonovi! Čo mu na to povedala Lela?

Ako píše český Blesk, jeho priateľka Lela Ceterová zvieratá príliš nemá rada, napriek tomu musí strpieť akvárium so žralokmi v obývačke. „Lela mi to toleruje - a asi jej nič iné ani nezostáva. Ja som na toľko prepnutý, že by som sa toho nikdy nevzdal. Veľa pre to driem a plním si detské sny. Ako dieťa som totiž zvieratá mať nemohol. Teraz môžem, tak to preháňam a mám zviera, na ktoré si spomeniem,“ vysvetľuje Karlos.

Aj pani domu má však slovo a všetkých "maznáčikov" musela najprv schváliť. „Keď chcem, aby mi Lela urobila radosť, tak poviem: ‚Láska, ja by som chcel klokana. A keď vyhrám ten zápas, nechaj ma ho kúpiť.' Takto ju vždy spracujem,“ povedal so smiechom MMA bojovník.