Justin Timberlake spravil životný krok: Získal poriadny balík peňazí! Snáď najviac sa teší manželka

Spevák Justin Timberlake (41) zatúžil po väčšom poriadnom balíku peňazí.

A tak dal na odporúčanie svojho manažéra, že je vhodná doba na predaj vlastného katalógu piesní.. Tá už vlastní katalógy hudobníkov Leonarda Cohena či Kennyho Chesneyho. Z peňazí sa raduje aj jeho manželka Jessika Bielovová, s ktorou má synčov Phineasa (7) a Silasa (7).

„Som nadšený z partnerstva s Merckom a Hipgnosis, cení si umelcov a ich tvorivú prácu a vždy boli veľkým zástancom pesničkárov a rozprávanie príbehov,“ vyhlásil Timberlake vo vyjadrení pre tlač. Hignosis získavajú stopercentnú kontrolu a vlastníctvo na viac ako 200 piesní, ktoré Timberlake stvoril.

Zakladateľ a generálny riaditeľ firmy Merck Mercuriadis vyhlásil nemenej klišovito: „Justin Timberlake je nielen jedným z najvplyvnejších umelcov posledných dvadsiatich rokov, ale je tiež jedným z najväčších skladateľov všetkých čias. Jeho hity ako Cry Me a River, Rock Your Body, SexyBack, My Love, What Goes Around... Comes Around, Suit Tie, Mirrors a Can't Stop the Feeling patria k najikonickejším songom tohto obdobia.“