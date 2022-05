Josefa Abrháma († 82) zastihol osud ako jeho milovaných rodičov: Prekliatie rodiny slávneho herca!

Smutný príbeh. Už pred vyše týždňom zasiahla všetkých nečakaná správa o smrti Josefa Abrháma († 82). Ten odišiel na druhý svet len 11 mesiacov po tom, čo ho navždy opustila jeho milovaná manželka Libuše Šafránková († 68).

Legendárny herec po tejto najväčšej rane od života už na jej pohrebe nevyzeral dobre a nakoniec skonal na zápal pľúc. Do poslednej chvíle sa o neho staral jeho syn Josef Abrhám ml. (45), a to presne tak, ako sa staral aj velikán o svojho vlastného otca Josefa († 84), ktorý ho opustil a tesne potom za ním odišla aj jeho mamička Božena († 83). Osud tentoraz zamiešal karty veľmi podobne.

Posledné roky života Josefa Abrháma († 82) sú tak trošku zahalené rúškom tajomstva. Pred kamerou sa naposledy objavil pred zhruba šiestimi rokmi a nakoniec sa stiahol úplne do úzadia. No jedno je isté - život si najviac užíval po boku svojej milovanej manželky Libušky, ktorá bola pre neho stredobodom vesmíru. Žiaľ, tá ho v júni minulého roka opustila a jeho neopísateľný smútok sa podpísal aj na jeho zovňajšku. Strhaný a zarmútený sa objavil na jej pohrebe, sediac na invalidnom vozíčku. Jeho srdce bolo roztrieštené a napokon dotĺklo jedenásť mesiacov po milovanej Popoluške, keď skonal na zápal pľúc. Abrhámovi sa pred smrťou dostávalo rovnakej starostlivosti, akú on sám kedysi venoval svojmu otcovi.

Keď jeho otec ochorel a nemohol sa o seba postarať, herec prerušil svoju kariéru, aby mu mohol byť nablízku a starať sa oňho každý deň. „Bol dlhý čas vážne chorý a bolo pre do mnou obdobie, keď potreboval každodenný servis. Umenie nesmie škodiť životu. To teda nie. To je potom fanatizmus, to už je hystéria - a to nemá zmysel,“ zveril sa pred rokmi herec v dokumente Neobyčajné životy. No jedna rana osudu striedala druhú, keďže o takmer 10 mesiacov neskôr prišiel aj o svoju mamičku Boženu. Hrozivá súhra náhod však zariadila podobný osud aj v prípade samotného herca. Neopísateľný žiaľ, ktorý musel prežívať po Libuškinom odchode, sa nepodpísal len na jeho výzore, ale očividne aj na jeho chuti žiť, keďže stratil ten najväčší zmysel života. Svoju osudovú lásku miloval a takmer po takom istom období, ako odišla jeho mama za otcom, odišiel aj on za svojou Popoluškou do neba.

Nejasnosti okolo pohrebu

Rodina o poslednej rozlúčke mlčí. Podľa českého Blesku by malo byť hercovo telo stále v nemocnici, kde minulý pondelok zomrel. Šokujúce však je, že nikto údajne zatiaľ nemocnicu nevyrozumel o dohodnutom pohrebe. Doteraz sa totiž neozval nikto ani do zákonom stanovených 96 hodín, a tak je v tomto prípade v kompetencii nemocnice zaistiť zosnulému tzv. sociálny pohreb. „To znamená, že zariadenie osloví mesto či príslušný obvod Prahy, kde dotyčný zomrel, aby zosnulému vystrojili pohreb. Mesto či obvod spravidla ešte kontaktujú políciu, ktorá sa snaží pozostalých zohnať,“ vysvetlil situáciu zdroj Blesku.

Oficiálny termín pohrebu Abrhámov jediný syn Josef zatiaľ neoznámil, web CNN Prima News však s odvolaním sa na zdroje z Kostola sv. Anežky Českej na pražskom Spořilove uviedol, že by sa mal konať 6. júna. Záhadou zatiaľ zostáva aj fakt, kde bude slávny herec pochovaný, keďže ešte počas života vyslovil želanie, že by chcel spočinúť vedľa svojej milovanej Popolušky a rozlúčiť sa s verejnosťou takisto v Kostole sv. Anežky Českej. Samozrejme existuje však možnosť, že syn Josef Abrhám ml. uloží otca do hrobu k jeho rodičom v Kunoviciach.