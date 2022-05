Člen kultovej skupiny ABBA vyšiel s pravdou von: Slová, ktoré fanúšikov určite nepotešia

Skupina ABBA vlani na jeseň po takmer štyridsiatich rokoch vydala nový album.

Ale bolo to naposledy. Prezradil to frontman švédskej formácie Björn Ulvaeus. Potvrdil tiež, že štvorica, do ktorej patria ešte Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstadová a Agnetha Faltskogová, už nikdy nebude živo vystupovať.

ABBA počas svojho pôsobenia v pop music predala takmer štyristo miliónov platní, deväť singlov sa stalo jednotkami hitparád, mala úspešný muzikál a vlani predviedla jeden z najočakávanejších hudobných návratov všetkých čias. Ale koncertná rezidencia ABBA Voyage v špeciálne postavenej ABBA Aréne vo východnom Londýne pre členov znamená koniec aktívneho pôsobenia v hudobnom svete.

Za štvoricu Švédov budú spievať a vystupovať ich hologramoví avatari. „Áno. Bude to veľmi výnimočné, všetci sa na to pripravujeme. Frida už videla ukážku koncertu, Agnetha ju ešte nevidela. Budeme si užívať šou spoločne s množstvom a množstvom fanúšikov. Chceme si len sadnúť a užívať si to,“ priznal Björn s tým, že nikto z nich už netúži stáť pred fanúšikmi na pódiu s mikrofónom v ruke.