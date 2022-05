Nazreli sme do štúdia počas dabovania nového Top Gunu: Aha, koho hlas bude patriť Phoenix a Cyclonovi!

Foto

Top Gun: Maverick prichádza do slovenských kín 26. mája, ale v USA sa už premieta takmer mesiac a má obrovský úspech. Miroslava Belancová dabuje vo filme vojačku Phoenix, jedinú ženskú postavu medzi chlapmi. Ako tvrdí herečka, pokračovania bývajú horšie, no toto podľa nej nebude ten prípad. Postavu Cyclona nadaboval herec Martin Mňahončák. Opisuje ho ako mrzutého vojka, ktorý robí zle, no koniec koncov je to dobrý človek.