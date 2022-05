Jágrova mladučká frajerka sa poriadne odviazala: Bez Jardu na dovolenke vystrčuje... Ejha!

Mladučkej Dominike Branišovej (27) romantický výlet v Ríme s jej priateľom Jaromírom Jágrom (50) nestačil, o dva týždne neskôr sa tam kráska vrátila. A fotky sú oveľa odvážnejšie!

Ako mladá modelka prezradila, do krásneho talianskeho mesta sa vrátila kvôli práci. „Hlavným dôvodom nášho výletu do Ríma je nafotenie novej letnej kolekcie,“ pochválila sa Branišová, ktorá však do slnečnej krajiny nezobrala Jardu, ale svoju kamarátku.

V Ríme sa nielen pracovalo, ale dievčatá si užívali aj horúce slnečné lúče na pláži. „Perfektné zakončenie nášho pracovného výletu v Taliansku. Teraz je čas sa naplno vrhnúť do príprav na prekvapenie, ktoré sa chystá na 31.5. Teším sa, až Vám budem môcť prezradiť viac,“ napísala k fotke, kde s kamarátkou ukazujú svoje vyšpúlené zadočky v plavkách. Dominika sa teda bez svojej hokejovej lásky na dovolenke poriadne odviazala!

