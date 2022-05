Praskol sexuálny škandál miliardára Elona Muska: Žaloba zamestnankyne SpaceX! Hrozné, čo si dovolil

Elon Musk mal ukázať stoporený penis letuške vlastnej spoločnosti SpaceX.

Malo sa tak stať v roku 2016 a miliardár to zrejme nepopiera. Vraj žene výmenou za sex ponúkal koňa. Ona ho za to zažalovala a dostala odškodné 250-tisíc dolárov. O prípade informoval magazín Insider, podľa ktorého po zverejnení správy spadli akcie Tesly o deväť percent.

Musk údajne ukázal svoj stoporený penis, keď sa pripravoval na masáž od letušky, ktorá mala masáže klientom v popise práce. Nemenovaná žena si po incidente s Muskom vraj všimla, že jej boli skrátené smeny, a mala pocit, že bola zo spoločnosti postupne vytlačená. Hotovostné vyrovnanie medzi SpaceX a nemenovanou ženou bolo uzavreté podľa zákonov štátu Kalifornia v roku 2018. Kalifornskí zákonodarcovia v tom istom roku schválili zákon, podľa ktorého sú dohody o nezverejnení a mlčanlivosti nezákonné v týchto typoch jednania.

Nemenovaná žena je pravdepodobne stále viazaná podmienkami svojej zmluvy o diskrétnosti. Avšak jej kamarátka, ktorá všetko vyzradila magazínu Insider, takouto dohodou viazaná nie je. „Pred incidentom sa pozerala na pána Muska ako na človeka, ku ktorému vzhliadame. Ale potom, čo sa obnažil, dotýkal sa jej bez dovolenia a ponúkol jej, že jej zaplatí za sex, bola plná úzkosti a strachu,“ uviedla informátorka magazínu Insider.

„Ak by som mal sklony k sexuálnemu obťažovaniu, je nepravdepodobné, že by to bolo prvýkrát za celú moju tridsaťročnú kariéru, kedy sa to prevalilo,“ odkázal magazínu Insider Musk.