Ako si na Abrháma († 82) spomínajú v Moravskom Lieskovom? Mrazivý odkaz v kronike a rozhovory o smrti

Začiatkom týždňa nás bolestivo zasiahla správa o úmrtí herca Josefa Abrháma († 82).

Kým český a slovenský umelecký svet smútil, v nebi sa možno odohrávala najromantickejšia herecká etuda - najznámejšia Popoluška Libuše Šafránková († 68) opäť objala svojho princa. Abrhám prežil svoju životnú lásku len o necelý rok. Dvojica patrila Čechom a Slovákom vari rovnakým dielom – veď matka charizmatického herca pochádzala z nádherného slovenského kraja, z Moravského Lieskového. Tamojší evanjelický kňaz Peter Maca mal pred rokmi príležitosť porozprávať sa s nezabudnuteľným umelcom v súkromí miestnej fary. V stredu 18. mája sme sa aj my vybrali na miesto, ktoré Josef Abrhám nosil vo svojom srdci.

Starý otec Josefa Abr­háma z matkinej strany Jozef Hollý († 33) bol vážený spisovateľ a evanjelický kňaz. Do Moravského Lieskového prišiel v roku 1903 ako 24-ročný, aby tamojším veriacim zvestoval evanjelium Ježiša Krista. Na fare sa narodili jeho tri deti – herec a režisér Martin Hollý († 61), ktorého si pamätáme z filmov Obchod na korze, Zemianska česť či Námestie svätej Alžbety, dcéra Elena Holéczyová († 77), ktorá sa preslávila po svete paličkovanou čipkou, a dcéra Božena († 83), matka Josefa Abrháma. Aj preto sa sem, do kraja pod Javorinou, legendárny herec tak rád vracal. Na svojich predkov, ktorí našli večný odpočinok na miestnom cintoríne, nezabúdal. Nuž, aj naše kroky viedli najprv práve na toto pietne miesto. Do Moravského Lieskového sme dorazili v predstihu, do stretnutia s evanjelickým kňazom Petrom Macom chýbala necelá polhodinka.

Do roka

Rokmi poznačený, no udržiavaný pomník Jozefa Hollého a hroby jeho rovnako významných potomkov sme našli v dolnej časti cintorína, poniže kostola a domu smútku. Pred príjemným májovým slnkom ich chránili dve mohutné lipy, ťažko odhadnúť ich vek. Možno boli zasadené v rovnakom čase, v akom opúšťal tento svet Jozef Hollý. Napriek melanchólii, ktorá človeka zasiahne, keď kráča pomedzi hroby nebožtíkov, toto miesto vonkoncom nepôsobilo trúchlivo. Možno za ten pocit mohli slnečné lúče, možno všadeprítomné košaté stromy. Tuje, také typické pre cintoríny, boli v menšine. Medzi hrobmi by ste však márne hľadali pomník hercovej matky Boženy. Tá je pochovaná v rodinnej hrobke v Kunoviciach pri Uherskom Hradišti spolu so svojím manželom. Dosť príznačne vyznieva fakt, že za svojím manželom odišla na večnosť v októbri 1990, len necelý rok po jeho smrti. Rovnako ako ich syn Josef za svojou Popoluškou...