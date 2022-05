Rodina Abrháma († 82) prezradila príčinu jeho smrti: Zdrvené slová, herec tu ešte mohol byť

Pred pár dňami zasiahla Česko smutná správa o úmrtí hereckého velikána Josefa Abrháma († 82).

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Herec skonal len 11 mesiacov po svojej milovanej manželke Libuše Šafránkovej († 68), ktorá zomrela v júni minulého roka. Abrhámova strašia sestra Božena (87) teraz prezradila, že sa s bratom pred smrťou stihla rozlúčiť a uviedla tiež príčinu jeho úmrtia. „V pondelok som s ním volala. Dali mu to nahlas, tak sme spolu mohli krásne hovoriť. Aspoň cez telefón sme sa rozlúčili," uviedla pre český Blesk Božena s tým, že v nedeľu herca odviezli do nemocnice so zápalom pľúc. "Pepa mal zdravotné problémy, ale bol by tu s nami v pohode aj ďalej, keby neprišlo toto,” prezradila zdrvená sestra.

Pred tromi týždňami, keď ju Abrhám prišiel navštíviť v sprievode svojho syna Josefa, bol podľa jej slov ešte v dobrej kondícii. „Vyšliapal sem ku mne dokonca čiperne aj po schodoch. Bol úplne v pohode,” dodala Božena, ktorá sa podobne ako zvyšok jej rodiny musí so skonom svojho milovaného brata už len zmieriť.