Filmový maskér bonzoval na hollywoodsky sexsymbol: Pikantné odhalenie o filmovom Thorovi

Herec Chris Hemsworth má doma niekoľko rekvizít svojich slávnych rolí.

Od produkcie dostal po skončení natáčania kladivo boha Thora aj umelý penis z komédie Dovolenka. Austrálsky rodák má vraj obe „kladivá“ vystavené pekne vedľa seba na krbovej rímse. Tvrdí to Oscarom ocenený filmový maskér Matthew Mungle. V programe This Morning vyhlásil Mungle, ktorý vyrábal realisticky vyzerajúce mužské genitálie na natáčanie mnohých filmov a seriálov, o Chrisovi toto: „Myslím, že s tým penisom bol celkom spokojný, pretože si ho odniesol domov. Produkcia mu ho dala v krabici a on ho položil na krbovú rímsu vedľa Thorovho kladiva. Takže má obe kladivá pohromade.“

Mungle sa môže pochváliť pomerne bohatým portfóliom vo svojej kariére maskéra, ktorej sa venuje vyše tridsať rokov. Pracoval na filmoch ako Dracula, Schindlerov zoznam či Strihoruký Edward, ďalej na seriáloch Teória Veľkého tresku, Odpočívaj v izbe alebo Shameless.