Josef Abrhám († 82) odišiel do neba za svojou Popoluškou: Čo hereckú ikonu spájalo so Slovenskom?

Obdivovatelia majú oči plné sĺz! Zo susednej Českej republiky prišla v utorok smutná správa o smrti obľúbeného herca Josefa Abrháma († 82).

Diváci si ho budú navždy pamäť ako primára Blažeja z legendárneho seriálu Nemocnica na okraji mesta či vrchného Vránu z populárnej komédie Vrchní, prchni! Jeho zdravie po odchode manželky Libuše Šafránkovej († 68) bolo značne podlomené a 11 mesiacov po jej smrti sa za ňou pobral do hereckého neba. Čo ho spájalo so Slovenskom?

Josef Abrhám a Libuše Šafránková tvorili 45 rokov dvojicu v súkromnom živote, ale často aj na filmovom plátne. Odchod manželky legendárneho herca veľmi poznačil, na jej pohreb prišiel na vozíčku, s prepadnutou tvárou a veľmi strhaný. Už vtedy sa špekulovalo o problémoch so srdcom, ktoré ešte viac trpelo po strate jeho životnej lásky.

Nakoniec navždy dotĺklo 11 mesiacov po jej skone. Smutnú udalosť oznámil ich spoločný syn Josef, u ktorého mal žiť aj v posledných mesiacoch svojho života. „Ďakujeme za všetko. A šťastnú cestu do Jiljí za Libuškou,“ napísal na sociálnu sieť v kondolenciách fanúšik Jan, ktorý zároveň pripomenul film, v ktorom si obe legendy spoločne zahrali.

Vnuk slovenského farára

Možno veľa Slovákov ani nevie, že Josef Abrhám je vnukom slávneho evanjelického farára a spisovateľa Jozefa Hollého a ako dieťa často trávil leto v slovenskej obci Moravské Lieskové. Nechýbal ani na akciách, na ktorých sa spomínalo na jeho nemenej slávneho deda. „Som vlastne jedným z posledných potomkov a mám tú česť sa sem vrátiť a pripomenúť si, aký to bol úžasný človek,“ povedal Josef Abrhám počas položenia kytice k pamätnej tabuli Jozefa Hollého pred 13 rokmi.

Posledná úloha v rozprávke

Jeho cesta k herectvu bola pomerne tŕnistá. Štúdium začal na VŠMU v Bratislave, neskôr prestúpil na DAMU do Prahy. Prvý angažmán získal v Divadle na Vinohradoch a k filmu prvýkrát pričuchol v roku 1963. „Najprv som dostával negatívne úlohy. Bol som obsadzovaný ako nudný ‚protiva‘ či ironický hajzlík,“ zaspomínal na svoje začiatky pred kamerou pre Českú televíziu.

Jeho filmografia či divadelné postavy sa však dajú rátať v desiatkach až stovkách. V roku 1993 dostal jedného z prvých Českých levov za výkon vo filme Šakalí léta. Jeho posledným nakrúcaním bola úloha svätého Jozefa v pokračovaní rozprávky Anděl Páně.

Veľký milovník

Do šarmantného a charizmatického herca bolo zaľúbených množstvo žien minimálne platonicky. Jeho prvou dlhoročnou partnerkou bola speváčka Naďa Urbánková, ktorá sa dozvedela o vzťahu svojho Pepa s Libuškou až po dvoch rokoch. „Bola som stále zamilovaná, ale Pepa už mal druhú. Samozrejme, ako to býva, dozvedela som sa to posledná. Žili sme ako manželia, ja som prala, upratovala, varila...“ prehovorila o bolestných momentoch pred časom speváčka.

To, že sa schádza s Libuškou, sa dozvedela náhodne pri návšteve kaderníčky. Napriek tomu, že Abrháma označila za muža svojho života, po rokoch mu všetko odpustila. „Videla som nejaké zábery, kde sedeli a pozerali sa na seba. Oni sa tak podobali! Tak veľmi, že jednoducho nebolo možné, aby spolu neboli. Myslím si, že to bola Božia vôľa, aby sa tí dvaja stretli a boli spolu,“ dodala Urbánková pre TN. cz o vzťahu Šafránkovej a Abrháma. A mala pravdu, táto dvojica prekonala všetky nástrahy a vydržala spolu v šoubiznise málo vídaných 45 rokov.

Kto bol Josef Abrhám?