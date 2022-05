Kedysi najškaredšia Kardashianka extrémne schudla: Preboha, je to ešte vôbec ona?!

Khloe Kardashian si za dlhé roky, ktoré vystupuje na verejnosti po boku svojich nádherných a úspešných sestier vyslúžila prezývku - najškaredšia Kardashianka!

Takúto nálepku by veru nechcela dostať žiadna žena. Je známe, že americká podnikateľka a influencerka dlho bojovala s láskou k sebe samej. Len nedávno trucovala nad jej neupravenou fotkou z pláže, ktorú pridala na sociálnu sieť je babička.Stará mama sa chcela vnučkou pochváliť, no dočkala sa iba paľby kritiky. Fotka doslova obletela všetky sociálne siete a postarala sa o poriadny škandál. Khloe postavila celý tím právnikov do pozoru a vyhrážala sa každému, kto bude záber šíriť ďalej.

Zdá sa, že kráska predsa len vyhrala sama nad sebou a so svojou vizážou je konečne spokojná. Radosťou celá bez seba sa pochválila sexi fotkami. V dráždivom outfite pred fotoaparátom zapózovala z každej strany. Posúďte sami v našej galérii.