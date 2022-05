Princ Charles navštívi Kanadu: Ide reprezentovať kráľovnú a súčasťou bude aj táto špeciálna oslava

Britský princ Charles navštívi tento týždeň Kanadu, kde bude reprezentovať hlavu štátu - svoju matku, britskú kráľovnú Alžbetu II. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá o tom informovala v pondelok.

Charlesa bude na ceste do Kanady, kde zotrvá od utorka do štvrtka, sprevádzať jeho manželka Camilla. Pre britského následníka trónu pôjde pritom už o 19. návštevu Kanady od roku 1970. Pre porovnanie, kráľovná Alžbeta II. navštívila Kanadu od roku 1951 celkovo 22-krát.

Cesta je súčasťou série návštev, v rámci ktorej významní členovia britskej kráľovskej rodiny navštívia približne 14 krajín Commonwealthu, kde je hlavou štátu stále Alžbeta II. Súčasťou týchto návštev sú aj oslavy platinového jubilea kráľovnej, ktorá usadla na trón pred 70 rokmi.

Agentúra AFP však upozorňuje, že v Kanade badať známky odcudzenia sa od britskej kráľovskej rodiny. Podľa prieskumu verejnej mienky totiž takmer dve tretiny Kanaďanov stále vnímajú Alžbetu II. priaznivo, no väčšina (51 percent) sa vyslovila proti zachovaniu konštitučnej monarchie.

Tento odklon od monarchie podľa AFP sčasti súvisí s tým, ako sa v Kanade vyvíja pohľad na kolonializmus v čase, keď sa krajina vyrovnáva so svojou minulosťou - a to najmä násilím páchaným na deťoch pôvodných obyvateľov. Súvisí to s objavom najmenej 1300 neoznačených hrobov pri niekdajších internátnych školách.

Konanie 73-ročného Charlesa, ktorý je následníkom britského trónu, je veľmi pozorne sledované vzhľadom na jeho budúcu rolu a vek jeho matky, ktorá má v poslednom čase aj zdravotné problémy a medzičasom odvolala svoju účasť na niekoľkých verejných podujatiach.

Minulý týždeň Charles zastupoval Alžbetu II. na slávnostnom otvorení nového zasadania britského parlamentu. Jeho účasť na tomto podujatí pritom viedla podľa AFP k zmene verejnej mienky v súvislosti s postavením kráľovnej. Počet britských občanov, ktorí si myslia, že Alžbeta by mali ísť do dôchodku a nemala by vládnuť až do smrti, totiž stúpol z 25 na 34 percent. Zároveň tiež mierne vzrástla aj popularita Charlesa.