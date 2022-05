Manžel speváčky Bartošovej († 48) Josef Rychtář v úprimnom rozhovore: Toto mi na filme o Ivetke prekáža!

V stredu 4. mája sa v pražskej Lucerne uskutočnila veľkolepá premiéra filmu, ktorý mapuje štart kariéry nezabudnuteľnej speváčky Ivety Bartošovej († 48).

Tá ukončila svoj život skokom pod vlak v apríli 2014. Trojdielnu minisériu o detstve, účinkovaní v detskom zbore, prvých speváckych úspechoch a jej hite Knoflíky lásky, ktorý natočila s Petrom Sepéšim († 25) vysiela streamovacia služba Voyo. Na slávnostnej premiére bola takmer celá Ivetina rodina. Chýbal však speváčkin manžel Josef Rychtář (64), čo neušlo všeobecnej pozornosti. Aký na to mal dôvod, čo si o filme myslí a čo mu dodnes leží na srdci, porozprával vdovec pre Nový Čas Nedeľa.

Rovnako ako Ivetin syn Artur (25), mama, sestra Ivana a ďalší, aj vy ste museli dať súhlas na to, aby sa trojdielna miniséria s názvom Iveta mohla nakrútiť. Nemali ste nič proti?

Režisér filmu Michal Samir bol za mnou aj s producentom osobne doma. Samozrejme, že som dal súhlas a zmluvu som podpísal. Trilógia bude mať pravdepodobne pokračovanie, takže nezostane len pri období Ivetky s Petrom Sepéšim.

Prekvapujúco vás však na premiéru filmu do pražskej Lucerny nepozvali. Zaskočilo vás to?

Nie, s tým som vôbec nepočítal. Ja som obdobie Ivetky s pánom Sepéšim nezažil, tak sa k tomu nemôžem vyjadrovať a nebudem to hodnotiť. Preto som to považoval za zbytočné, aby som bol na premiére. A aj keby som pozvánku dostal, tak by som pozvanie neprijal.

Prečo? Neboli ste na film zvedavý? Predsa len, boli ste Ivetin manžel.

Nebol som zvedavý a ani po tom netúžim. Mne by to nič nedalo, mám na to trošku iný názor. Poviem vám prečo – videl som upútavky a nepáčilo sa mi obsadenie hlavných protagonistov. Herečka Anna Fialová sa podľa mňa na Ivetku vôbec nepodobá, ani herec Vojtěch Vodochodský na Petra Sepéšiho.

To hádam nie je dôvod...

Viete, dodnes ma mrzí, že keď sa Ivetke stalo to nešťastie, Artur a ďalšia Ivetkina rodina na rozlúčku do krematória neprišli, ale na premiéru filmu prišli vysmiati. Je to ukážka toho, že tá rodina nefungovala z môjho pohľadu tak, ako by mala. Zaskočila ma však účasť pána Tomáša Gottlieba, Ivetkinho prvého manažéra. Ten totiž Ivetke ublížil najviac. Konkrétne vtedy, keď pár dní pred tragédiou v novinách vyšiel článok, že Ivetka v čase, keď bola v začiatkoch kariéry uňho ubytovaná, mala údajne zneužívať jeho maloletého syna. Na Ivetke sa to veľmi odrazilo. Zarážajúce bolo, že pán Gottlieb túto informáciu zverejnil po vyše štvrťstoročí! Pokiaľ by mi niekto zneužíval dieťa, tak to budem riešiť okamžite, ako sa to dozviem. Nebudem vyťahovať takéhoto kostlivca – či už to bola, alebo nebola pravda – po toľkých rokoch. Ak by som bol na premiére, verte tomu, že by som sa neovládal a pána Gottlieba by som pravdepodobne – aby som to povedal slušne – prefackal.