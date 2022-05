Bola smrť speváčky Naomi Juddovej samovraždou? Jej dcéra vyšla s pravdou von

Americká country speváčka Naomi Juddová sa sama smrteľne postrelila, prezradila jej dcéra a herečka Ashley Juddová vo štvrtok, dva týždne po tom, čo jej matku našli doma mŕtvu. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.

Juddová (76) zomrela na strelné poranenie, ktoré si sama spôsobila, uviedla dcéra novinárke Diane Sawyerovej v televíznom programe "Good Morning America". Dodala, že ona a rodina nechceli zverejňovať tieto súkromné detaily, ale vedeli, že nakoniec vyjdú na povrch. Takže Ashley radšej využila svoj žiaľ na to, aby upozornila na potrebu pomáhať ľuďom s duševnými chorobami.

"Moja matka vedela, že ju a jej trápenie vnímame. Keď hovoríme o duševnej chorobe, je veľmi dôležité, aby sme rozlišovali medzi našou milovanou osobou a chorobou. Je to veľmi skutočné, je to ničivé," povedala herečka.

Naomi Judd s dcérou Wynonnou Zdroj: TASR

V prvom vyhlásení po smrti Juddovej 30. apríla Ashley a jej sestra Wynonna pripísali smrť svojej matky "duševnej chorobe".

Deň po smrti bola speváčka spolu so svojou dcérou Wynonnou, s ktorou tvorila spevácke duo The Judds, uvedená do Siene slávy country hudby. Slávnosť bola poznačená smútkom.

Aj britský denník The Guardian citoval dcéru Ashley. Napísal, že držiteľka hudobných cien Grammy trpela depresiou a spáchala samovraždu strelnou zbraňou.