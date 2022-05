Sulík je z Geissenovcov hotový, sprevádzal ich skoro stále: Politológ si nebral servítku pred ústa!

Vojna na Ukrajine, problémy s plynom a ropou, ale aj obrovská inflácia. Vláda má riešiť hlavné problémy Slovenska, no minister hospodárstva Richard Sulík (54) posledné dní trávil najmä s nemeckým párom Geissenovcov.

Tí zavítali na týždňovú návštevu Slovenska, aby tu natočili svoju šou. Sulík to poňal zrejme ako osobnú misiu a milionárov sprevádzal takmer každý deň, dokonca kvôli tomu zmeškal aj prejav ukrajinského prezidenta v slovenskom parlamente.

Excentrický pár priletel na Slovensko v piatok podvečer. Na letisku ich očakával Sulík, no pre ich meškanie musel odísť. Počas víkendu to však s Geissenovcami dohnal a tí vyvolali na verejnosti poriadny rozruch, keď sa dostali v parlamente do rokovacej sály za rečnícky pult. Následne sa presúvali do Pezinka či Šamorína, kde sa ukázali v známom športovom rezorte. Všade tam si so zámožnou rodinkou užíval Sulík, ktorý si ich nadšene fotil. Aby toho nebolo málo, tak sa po ich boku objavil ešte aj v utorok pri návšteve Banskej Štiavnice.

Zmeškal tak príhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ako to vysvetľuje samotný minister? „Príhovor bol myslený najmä pre poslancov a ja som svoj program nemohol zmeniť. Bol som mimo Bratislavy. Mal som riadny pracovný program,“ vysvetľoval Sulík.

„Platíme tri noci technickému tímu, to sú možno do 2 000 eur všetky náklady. Je to pre Slovensko obrovský prínos. Každá ich časť má päť miliónov sledovateľov, keď len 1 % z nich zavíta kvôli tomu na Slovensko, tak sa to určite oplatilo,“ uzavrel minister.

"Nehodí sa to k jeho funkcii", vraví politológ Radoslav Štefančík. "Je teraz jedno, či je vojna alebo covid, dôležité je, že toto sa nehodí k takej funkcii ako minister slovenskej vlády. Keby si Richard Sulík pozval Geissenovcov k sebe domov vyskúšať pizza piecku alebo navariť noky, nikto by mu nič nepovedal. Ale vodiť ich po parlamente a Slovensku namiesto toho, aby počúval prejav ukrajinského prezidenta, to je nechutné a neúctivé k funkcii, ktorú zastáva. Propagovať Slovensko majú na starosti iné štátne inštitúcie. Reklama krajine sa nerobí cez ľudí, ktorí sú symbolom úpadku masovej kultúry 21. storočia."