Princ William otvoril staré, boľavé rany: Smútok a plač, Kate nebola schopná slova

V roku 2017 pri bombovom teroristickom útoku v Manchestri zomrelo dvadsaťdva osôb. Päť rokov potom prišli k pamätníku obetí princ William s manželkou Kate.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii A jeho manželku a trojnásobnú matku v jednej osobe to rozplakalo. Od samovražedného atentátu Salmana Abediho ubehne 22. mája päť rokov. Výbušninu ukrytú vo svojom batohu odpálil na koncerte Ariany Grandeovej onoho májového dňa v roku 2017.

Pri pamätníku Glade of Light Memorial v centre Manchestru vojvoda z Cambridge počas prejavu pri spomienkovej akcii na obete zdieľal bolesť zo straty milovaného človeka. „Spomínam si až príliš dobre na šok a zármutok na tvárach tých, ktoré som stretol, keď som navštívil Manchester v dňoch nasledujúcich po tomto zverstve. Po piatich rokoch viem, že bolesť a trauma, ktoré mnohí vtedy cítili, dodnes nezmizli. Ako niekto, kto žije so svojim vlastným zármutkom, tiež viem, že to, čo je pre pozostalých často najdôležitejšie, je, že tí, ktorých sme stratili, nie sú zabudnutí. To je dôvod, prečo je také dôležité, že vznikajú pamätníky, ako je Glade of Light,“ vyhlásil William, zatiaľ čo jeho manželka Kate si utierala slzy.

Pri obrade prehovorila aj Jayne Jonesová, ktorá pri výbuchu prišla o svoju štrnásťročnú dcéru Nell. „Môže to byť veľmi ťažké. Človek sa snaží mať statočnú tvár. Neviem, ako sa s tým vyrovná, ale musí,“ vyhlásila Jonesová.