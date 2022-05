Boháči Geissenovci si užívajú luxus a nabitý program po celom Slovensku: Kto im to celé platí?!

Robert (58) a Carmen (56) Geissenovci sú od piatka spolu so svojimi dvoma dcérami na Slovensku.

Hviezdy vlastnej reality show pozval na návštevu Richard Sulík pri varení halušiek na EXPO v Dubaji. Sedemdňový program majú viac ako nabitý a je im dopriate len to najlepšie a najvyberanejšie. Luxusné hotely, reštaurácie, podujatia, preprava či návšteva miest, kam sa bežný smrteľník len sťažka dokáže dostať. Kto však za všetku túto parádu pre zbohatlíkov platí?!

Celebritná rodina Geissenovcov by mala u nás natočiť jednu epizódu do svojej šou s názvom Geissenovci - Ťažký život milionárov, ktorá sa teší diváckemu úspechu po celom svete. Od uplynulého piatka toho rodina stihla už neúrekom a pri mnohých aktivitách im robí spoločnosť sám pán minister Sulík. Práve on má za ušami ich pozvanie na Slovensko. Program bol pre nich naplánovaný do bodky. Itinerár pre Geissenovcov tak nie je nudný, čo zrejme bolo cieľom aj pre Sulíkové slová, že idú robiť Slovensku reklamu.

„Takáto reklama môže mať hodnotu až 100-tisíc eur,“ vyratúval minister hospodárstva. Aktivity a pohostenie prominentného páru s deťmi však rozhodne nie sú lacný špás, keď­že sa im dostáva nadštandard. Kto to teda platí? Sulík povedal, že na tejto návšteve je najlepšie to, že je úplne zadarmo. „Toto je jeden zo spôsobov, ako dostať Slovensko do sveta prirodzene a bez nákladov. Výdavky spojené s návštevou hradia zariadenia, ktoré rodina navštívi, pretože je to pre nich tá najlepšia reklama,“ hovorí Sulík, ktorý sa však nevyhol kritike.

„Rozumiem kritike, že Slovensko má dnes iné problémy, avšak kvôli nim nemôžeme odsunúť všetky oblasti podnikania, tým by sme docielili presný opak toho, čo potrebujeme. Slovenský turizmus zažil tvrdú dvojročnú ranu v podobe koronakrízy a každé euro od zahraničných turistov podnikatelia uvítajú. Skúsenosti ukazujú, že návštevy Geissenovcov v iných krajinách veľmi pomohli a dnes ich ľudia podnikajúci v turizme prosia, aby k nim prišli a zviditeľnili ich,“ vysvetlil.