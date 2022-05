Amber Heard so slzami v očiach: Teraz budem hovoriť ja! Šokujúce obvinenia exmanželky Deppa

Druhá strana príbehu! Ostro sledovaný súdny spor, v ktorom herec Johnny Depp (58) žaluje svoju exmanželku za ohováranie, naberá na obrátkach. Na lavicu svedkov sa totiž prvýkrát posadila so slzami v očiach práve jeho bývalka Amber Heard (36).

Amber už týždne v tichosti čakala na svoju vlastnú výpoveď. Preto si na opise ich spoločného života dala poriadne záležať. Podľa vlastných slov ju herec často obviňoval z nevery. K jednému takému incidentu malo prísť počas kempovania v parku v kalifornskom Hicksville, kde sa na Amber lepila iná žena. Depp údajne chytil záchvat hnevu, počas ktorého radšej odišla do spálne.

Po chvíli za ňou prišiel, no niečo podľa nej hľadal. „Vyšla som z kúpeľne a on sa ma spýtal, kde to je a ako dlho som to skrývala,“ pokračovala ďalej rozrušená Amber. Proti jej vôli z nej mal strhnúť šaty a dotýkať sa jej, pričom jej dokonca prehľadával telesné dutiny v snahe nájsť svoj kokaín. „Strčil do mňa svoje prsty. Stála som tam a hľadela na to hlúpe svetlo. Nevedela som, čo mám robiť,“ šokovala herečka.

Servítky pred ústa si Johnny vraj nedával ani vtedy, keď sa boli naposledy plaviť na jeho jachte, ktorú predával spisovateľke J. K. Rowling. V tom čase údajne pil veľa alkoholu, čo sa snažil zakryť pred svojimi deťmi, ktoré boli s nimi. Keď ich poslal do kajuty, vybehol po Amber, že ich vraj upozorňuje na jeho pitie. „Držal ma za krk a povedal mi, že ma zabije,“ vyhlásila Amber. Násilný mal byť Depp podľa nej tiež k svojmu jorkšírovi menom Boo. „Zavýjal ako zviera, keď držal psa z okna von,“ dodala Heard.