Na Slovensko zavíta svetová megahviezda: Sexi speváčka Dua Lipa už onedlho v Bratislave!

Slovenskí fanúšikovia popovej hviezdy Dua Lipa sa majú na čo tešiť! Americká speváčka, ktorá len pred pár rokmi vystrelila na svetovej hudobnej scéne zavíta v júni do hlavného mesta - Bratislavy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Talentovaná brunetka sa predstaví na hudobnom festivale LOVESTREAM, kde okrem nej vystúpia aj ďalšie spevácke ikony, vrátane rockovej skupiny Red Hot Chili Peppers, pričom domácu scénu budú zastupovať kapely Lucie či IMT Smile.

Podujatie s množstvom hviezd sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne. Ako uviedol predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník, hlavné mesto bude mať konečne adekvátny priestor, na ktorom sa môžu organizovať nielen prestížne športové zápasy, ale aj svetové kultúrne alebo iné športové podujatia.

"Faktom zostáva, že bez toho aby sme mali takýto štadión, by sa nič podobné nemohlo vôbec realizovať. Je to len ďalší zo série dôkazov, že štadión je magnet, ktorý má potenciál pritiahnuť do mesta podujatia, ktoré mu doteraz boli odopreté“, uviedol Komorník, podľa ktorého môže toto podujatie štátu vygenerovať prostredníctvom predaja vstupeniek milióny eur. „A to ešte nepočítame, koľko návštevníci utratia v reštauráciách a hoteloch v hlavnom meste“, zdôraznil. Podujatie tak môže byť nielen kultúrnym zážitkom, ale zároveň aj zlatou baňou pre štát.