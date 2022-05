Bill Murray je obvinený zo sexuálneho obťažovania: Jeho ledabolo ospravedlnenie vás pobúri

Herec Bill Murray sa rozhodol porozprávať po tom, čo bol obvinený zo sexuálneho obťažovania na natáčanie filmu Being Mortal, ktorý mal vstúpiť do kín budúci rok.

Produkcia dokonca teraz prácu na filme úplne zastavila a prípad vyšetruje. Americký komik ale vo svojom vyhlásení tvrdí, že sa pokúsil o trochu drsnejší žartík, ktorý jeho kolegyňa nepochopila a vyložila si ho ako obťažovanie.

Cez víkend o incidente prehovoril v televízii CNBC: „Urobil som niečo, čo som považoval za vtipné, a nebolo to tak vnímané. To, čo som vždy považoval za vtipné ako malé dieťa, nemusí byť dnes nutne vnímané ako vtipné. Veci sa menia a časy sa menia, takže je dôležité, aby som si to uvedomil.“

Nie je to ale zďaleka prvýkrát, keď sa na Billa sťažujú kolegovia. Lucy Liuová vlani vyhlásila, že keď spolu natáčali Charlieho anjelika, bola v šoku z jeho hrubých a vulgárnych urážok.