Madonna dala svojmu zajačikovi po troch rokoch kopačky: Záhadný odkaz na Instagrame!

Koniec ďalšej lásky. Madonna (63) po viac ako troch rokoch ukončila svoj vzťah s tanečníkom Ahlamalikom Williamsom (28), ktorý je od kráľovnej popu mladší o 35 rokov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Populárna speváčka Madonna sa rozhodla ukončiť vzťah so svojím zajačikom Ahlamalikom. Podľa britského denníka The Sun ikona o rozchode informovala svojich blízkych priateľov. Tí uviedli, že to medzi dvojicou začalo byť ako na hojdačke a od januára sa po jej boku viac neobjavoval. „Mesiace spolu strávili na turné aj počas lockdownu, ale teraz sa vysťahoval z jej domu,“ uviedol jeden zo známych speváčky.

Hoci sa Madonna k celej veci nevyjadrila, v súvislosti s rozchodom zdieľala na svojom instagramovom účte len záhadný citát o karme: „Keď niekto v tvojom živote nie je pre teba ten pravý... Boh ho využije na to, aby ťa sústavne ranil, dokým nebudeš dosť silný na to, nechať ho ísť.“ Čo presne sa teda medzi párom stalo, si kráľovná popu necháva pre seba. S tanečníkom sa Madonna stretla prvýkrát počas svojho Rebel Heart turné v roku 2015, no až o tri roky neskôr začali tvoriť pár.