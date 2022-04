Broderick o láske k Sarah Jessice Parker: Aj po 25 rokoch manželstva by niečo také chcela počuť každá žena

Herec Matthew Broderick sa v roku 1997 oženil s kolegyňou Sarah Jessikou Parkerovou a manželstvo im vydržalo dodnes.

Nie, že by nemali tiež poriadnu krízu, riešili ju pred dvadsiatimi rokmi, keď Sarah Jessica natáčala ako hlavná hviezda seriálu Sex v meste. Ale krízu ustáli aj kvôli spoločným deťom. A tak v šesťdesiatke Matthew svoju partnerku už len ospevuje. Vraj je bystrá a vtipná, preto ju tak miluje. Ale zamiloval sa do nej údajne na prvý pohľad.

Tak odpovedal na otázku, kedy si prvýkrát uvedomil, že chce s Parkerovou stráviť zvyšok života. „Ach, od prvej chvíle, keď sme sa stretli. Videl som ju prichádzať po ulici a povedal si, to je ona,“ vyhlásil teraz Matthew v talk show Andyho Cohena. Ten je mimochodom jedným z najbližších priateľov Sarah. Na otázku, čo na svojej žene najviac obdivuje, odpovedal: „Humor a múdrosť.“

Manželia majú devätnásťročného syna Jamesa a dvanásťročné dvojičky Marion a Tabithu. Parkerová pritom nedávno priznala, že sú to práve deti, ktoré ju často motivujú zostať s Matthewom v manželstve. „Dosť pomáha vidieť spôsob, akým moje deti pozerajú na môjho manžela. Myslím, že to človeku pripomína, aby vnímal ten druh čistého pocitu, pretože v každodennom behu manželstva otupíte a je toho veľa. Jednoducho sa tak nejako vysporiadavate s každodennými problémami, ktoré nie sú zaujímavé a nie sú romantické… jednoducho ich musíte urobiť. Často vidím ten pohľad v ich očiach, keď vojde do miestnosti, alebo tiež vidím spôsob, ako sa jeho kamarát na neho pozrie, keď vojde do miestnosti, a to mi pripomína, áno, to je ten chlap,“ vyhlásila Sarah Jessica.