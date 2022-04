Začala v SuperStar, dnes natáča porno! Prekvapivé slová mladej krásky: Doma sú na ňu pyšní

Talentovaná speváčka Hana Džurbanová (18) sa dostala do povedomia verejnosti pred vyše dvomi rokmi v speváckej súťaži SuperStar. Jej cesta však skončila v TOP18. Teraz však vyšla na povrch šokujúca informácia o jej živote.

Kedysi hanblivé dievča, dnes natáča pornofilmy! V profesii, pri ktorej sa mnoho ľudí červená, je úspešná a na Erofeste bola dokonca nominovaná v kategórii Objav roka. V rozhovore pre expres.cz otvorene priznala, že si pozornosť užíva. Prehovorila aj o tom ako účinkovanie vo filmoch pre dospelých zamávalo jej vzťahom s mamou.

„Mama to berie už úplne v pohode. Chcelo to čas. Bol to šok, ale teraz už sú na mňa pyšní, koľko zarábam peňazí,“ povedala otvorene mladá pornohviezda. Hana je veľmi hrdá na to, čo v brandži už dokázala. „Práce mám veľa, som otvorená všetkému. V porne som tri mesiace a asi som v tom dobrá. Som spievajúca pornoherečka,“ zavtipkovala na záver.