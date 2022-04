Ťažká autonehoda herca zo seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov: Má veľké šťastie, že prežil

Herec Jared Padalecki, ktorého poznáme zo seriálov Ženy z rodu Gilmorovcov a Lovci duchov, mal veľmi škaredú autonehodu.

Médiám to oznámil jeho kolega Jensen Ackles, s ktorým hrá práve v Lovcoch duchov. Podľa štyridsaťštyriročného Acklesa je jeho tridsaťdeväťročný kolega nažive a zotavuje sa. „Chýba mi môj kamoš. Posielam mu lásku. Hovoril som s ním práve včera. Je smutný, že tu nemôže byť,“ oznámil Ackles v nedeľu 24. apríla na stretnutí s fanúšikmi. Jared pritom v tomto programe stvárňuje hlavnú postavu Sama Winchestera.

„Mal veľmi ťažkú ​​autonehodu. Nešoféroval on. Bol na sedadle spolujazdca a má veľké šťastie, že to prežil. Dostal tvrdý zásah airbagom. Potom mi povedal, mal som pocit, že som prekonal dvanásť kôl v ringu s Mikom Tysonom. Ale je v pohode a môže sa hýbať. Ale áno, bola to veľmi, veľmi škaredá nehoda. Myslite na neho, ak môžete, posielajte mu lásku na sociálnych sieťach, a on sa nám čoskoro vráti,“ dodal Ackles.