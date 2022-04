Utrápená Dominika Gottová pred cestou do Prahy: Skončila na nemocničnom lôžku!

S ukrutnými bolesťami skončila v nemocnici. Dominika Gottová (48), dcéra maestra Karla Gotta († 80), sa niekoľko dní nemohla skoro vôbec hýbať.

Za všetkým boli príšerné bolesti chrbta, kvôli ktorým musela vyhľadať pomoc odborníkov. No napriek tomu, že je pod silnými liekmi proti bolesti, pracovnú cestu do Prahy neodkladá. Dominika Gottová si prešla zo zdravotnej stránky poriadne náročným obdobím. Po tom, čo niekoľko dní ledva vstávala z postele, sa rozhodla zveriť do rúk odborníkov.

„Niekoľko dní som sa snažila situáciu riešiť práškami, ale tá bolesť sa už nedala vydržať, tak som išla do nemocnice. Tam ma nadopovali liekmi. Žiadny röntgen, žiadny ultrazvuk, jednoducho infúzie a lieky,“ zverila sa Dominika denníku Aha! Za celým problémom vraj bol svalový spazmus, respektíve kŕč. Dominika musela ísť na súkromnú kliniku, kde nešlo o žiadnu lacnú záležitosť.

„Timo mi s tým pomohol! Poslal mi z USA peniaze,“ prezradila Gottová aj to, že je jej manžel opäť pracovne za oceánom. Gottová sa napriek všetkému chce vzchopiť a odletieť na týždeň do Prahy, kde ju čakajú pracovné schôdzky.