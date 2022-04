Leoš Mareš čelí nechutným klamstvám o dcérke: Neskutočné, kto to o ňom šíri! Zvažuje trestné oznámenie

Leoš Mareš s manželkou Monikou sa len pred nedávnom pochválili svetu vytúženou dcérou. Malá Alex stihla osláviť iba prvý mesiac a už je spolu s rodičmi terčom nechutných rečí!

Zástup Leošových fanúšikov nemá konca, no zdá sa, že hlas neprajníka je hlasnejší a slová plné nenávisti bodnú do srdca aj tak silného muža ako je on. Bolesť a hnev, ktorý momentálne Leoš prežíva sa dotknú každého rodiča.

S desivým príbehom, ktorého dej sa odohrával poza jeho chrbát možno i roky sa podelil na sociálnej sieti. "Máme trápenie, konzultovali sme s veľa ľudmi, či to máme povedať na Instagrame," neskrýva Leoš rozpaky.

Moderátor obdržal správu, ktorej obsah ho totálne omráčil: "Dobrý deň, Leoš, dnes mala dcéra v škole prednášku od nejakého Marka Pavlíka, tvrdil, že ste príbuzní a hovoril deťom dosť zvláštne veci o vás, a vašom vzťahu k vašej dcérke. Dcéra z toho bola celkom smutná, že ju to veľmi sklamalo, ľudsky. Pán Pavlík deťom hovoril, že ste z narodenia dcéry nešťastný, že ste ju nechcel, že ju máte kvôli vašej žene, ktorú milujete. Hovoril im toho celkom dosť a stále pripomínal, že je to s vašim súhlasom. Ja neviem, osobne vás nepoznám, ale toto mi prišlo veľmi nepravdepodobné, že by ste taký bol, alebo pri najmenšom niečo také dovolil šíriť medzi deti na ZŠ."

Oteckovi malej Alex, ktorá je kvôli prednášajúcemu stredobodom pozornosti pre zlé jazyky stačilo málo. Informáciu, ktorá mu dozaista rozprúdila krv v žilách začal preverovať! Schmatol telefón a zatelefonoval do školy, kde tieto nepravdy pán šíril deťom. "Zdvihla mi to pani riaditeľka a ja som ju upozornil, teda opýtal som sa jej, či tam bola prednáška toho dotyčného pána. Ona mi potvrdila, že áno," hovorí nešťastne Leoš.