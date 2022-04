Do tretice dievčatko, Nicolas Cage prezradil aj meno: Inšpiráciu našli v priezviskách dvoch slávnych mužov

Herec Nicolas Cage čaká so svojou manželkou Riko Shibatovou dcéru.

Päťdesiatpäťročná hollywoodska hviezda odhalila pohlavie nenarodeného potomka v rozhovore s Kelly Clarkson. Cage pritom potvrdil, že dievčatko bude nosiť ako krstné mená priezviská dvoch slávnych mužov. Bude sa volať Lennon Augie. Lennon po spevákovi Johnovi Lennonovi zo skupiny Beatles a Augie po hercovom otcovi Augustovi Coppolovi, ktorému blízki hovorili Augie.

Nicolas v talk show tiež vysvetlil, že jeho otec hrával hity skupiny Beatles vo svojom rozhlasovom programe. Cage počul song Across The Universe prvýkrát, keď mal štyri roky, a bol hudbou britskej štvorice paralyzovaný. A dodnes je táto pieseň jeho najobľúbenejšou z tých, ktoré napísal práve John Lennon. „Práve kvôli Across The Universe bude jej meno Lennon Augie, Augie po mojom otcovi. Skrátene jej budem hovoriť jednoducho Lenny,“ oznámil Cage.

Nicolas má z predchádzajúcich vzťahov a manželstiev synov Westona a Kal-Ela. „Som nadšený. Bude to najväčšie dobrodružstvo môjho života byť otcom dievčatka,“ dodal slávny herec.