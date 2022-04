Rihannin snúbenec si poriadne zavaril: Zatknutie po príchode z dovolenky! Bude pri pôrode?

Speváčka Rihanna má slabosť pre zločincov a grázlov. Pred rokmi bola bláznivo zamilovaná do rappera Chrisa Browna, ktorý ju zmlátil tak brutálne, že bola s opuchnutou tvárou takmer na nepoznanie. Teraz zase prepadla rapperovi, ktorý bude už druhýkrát odsúdený a zrejme už druhýkrát skončí vo väzení.

Pred štyrmi rokmi bol odsúdený za zmlátenie fanúšika vo Švédsku, kde strávil pol roka za mrežami. V stredu 20. apríla si pre neho prišla losangeleská polícia na letisko, kam pricestoval z Barbadosu. A putoval rovno do väzby. Tam si vypočul obvinenie z ozbrojeného prepadnutia, ktorého sa dopustil vlani v novembri. Na slobodu bol prepustený po tom, čo zaplatil kauciu vo výške 550-tisíc dolárov.

Rapper, ktorého občianske meno znie Rakim Mayers bude súdený za násilie druhýkrát a hrozí mu pomerne vysoký trest za mrežami. Aj keď sa tentoraz násilia dopustil v inej krajine, môže mu delikt zo Švédska prihoršiť pri vymeriavaní výšky trestu.

Pred Veľkou nocou Mayers odcestoval so snúbenicou Rihannou na Barbados. Do jej vlasti ju sprevádzal po tom, čo sa v médiách objavili ohováranie, že ju podvádza. Speváčka je vo vysokom stupni tehotenstva a na Brabadose chce porodiť svoje prvé dieťa.

Mayers sa v stredu 20. apríla vrátil do Los Angeles, ale akonáhle vystúpil z lietadla na medzinárodnom letisku, už mu polícia nasadila putá a odviezla ho do väzby. Tam sa dozvedel, že je obvinený z ťažkého trestného činu ozbrojeného prepadnutia, ktorého sa mal dopustiť 6. novembra v Hollywoode, kde v hádke postrelil svojho známeho. Po streľbe on aj jeho dvaja kumpáni z miesta činu utiekli. Napadnutý muž utrpel nevážne zranenia.

Aj keď bol Mayers prepustený po splatení kaucie na slobodu, nesmie opustiť Kaliforniu. Nesmie teda cestovať na Barbados a byť prítomný pri pôrode. Pokiaľ sa však Rihanna nerozhodne rodiť nakoniec v Los Angeles, aby otec pri pôrode prítomný byť mohol.