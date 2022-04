Prostoduchý rozhovor princa Harryho spustil lavínu, expertka pení: Jeho arogancia nemá medzí, hrubá úrážka!

Princ Harry potrebuje popularitu, a tak poskytol ďalší veľký rozhovor americkej televízii.

Vyhlásil v ňom, že sa snaží zabezpečiť, aby boli okolo kráľovnej Alžbety II. tí správni ľudia a tiež že sa ju on osobne snaží chrániť. Prázdne frázy sú do uší bodajúce už len preto, že za posledný rok sa s kráľovnou videl raz niekoľko desiatok minút a sotva s ňou komunikuje online. Rozhodne nemôže byť ani v najmenšom pravda, že by mohol mať a má akýkoľvek vplyv na jej ochranu a bezpečie.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Harry dokázal jediné. Aby sa jeho rozhovor v médiách presadil a ľudia ho čítali, musel zneužiť svoju babičku, takmer deväťdesiatšesťročnú ženu, ktorá sedí na tróne už sedemdesiat rokov a ktorú pre jej službu národu obdivuje veľká časť sveta. Lenže čo tak môže povedať o žene a svojom vzťahu k nej, ak ju rok nevidel a nekomunikoval s ňou nijak často ani online. O žene, ktorej pred pár týždňami pľul do tváre, keď sa odmietol pre svoju pochabosť zúčastniť významnej spomienkovej bohoslužby na jej zosnulého manžela, na vlastného deda princa Philipa. Hoci sa tejto udalosti zúčastnili aj králi a kráľovné z celej Európy. Aj tak má Harry potrebu zo seba robiť hrdinu, ktorý chráni kráľovnú.

„Proste sa snažím zaistiť, že ona, viete, je chránená a má okolo seba správnych ľudí,“ vyhlásil Harry v rozhovore s americkou novinárkou Hodou Kotbovou. Čo táto veta znamená a hovorí, nechápe takmer nikto, kto sa, hoci len trochu, zamýšľa nad obsahom jeho vyhlásení. Ide o prázdnu frázu, bezobsažné oznámenie, ktoré nemá vôbec žiadnu podstatu.

„Jeho komentár v americkej televízii je hrubou urážkou všetkých členov kráľovskej rodiny, kráľovských lekárov a všetkého služobníctva, ktorí sú okolo Jej veličenstva. Jeho arogancia nemá medzí,“ hnevá sa v britských médiách expertka na kráľovskú rodinu Angela Levinová, ktorá sa v minulosti Harryho zastávala.

„Princ Harry v americkej televízii vyhlásil, že zaisťuje, že je kráľovná chránená a má okolo seba tých správnych ľudí. A ako to robí? Myslím, že si všetci uvedomia, že princ Charles, deti Jej veličenstva a William robia presne toto a kráľovnú podporujú svojimi činmi, nie prázdnymi slovami,“ dodáva ďalší komentátor Robert Jobson.