Zavesila už romantické komédie na klinec? Herečka Julia Roberts na rovinu povedala ako to je

Premiéru politického trileru Gaslit si nenechali ujsť ani herecké hviezdy Julia Roberts a Sean Penn. Herečka zvolila na červený koberec netypický odev.

Aj so svojim kolegom nahodili obaja obleky. 54-ročná kráska vyzerala šik v sivo-bielom kockovanom komplete s krátkymi nohavicami. Vzhľad doplnila klasickými čiernymi lodičkami. Penn (61) stavil na klasiku a obliekol si tradičný čierny oblek, ktorým nič nepokazil.

V novom seriáli, ktorý sa zameriava na škandál Watergate, hrá Roberts informátorku Marthu Mitchell, zatiaľ čo Penn stvárňuje jej manžela, generálneho prokurátora Johna Mitchella.

Väčšina fanúšikov si však herečku spája skôr s romantickými úlohami a komédiami. V nedávnom rozhovore pre magazín New York Times odhalila, prečo v nich už nehrá. "Ak by som si myslela, že je nejaký scenár dosť dobrý, tak by som to dávno natočila,“ odpovedala Julia úrpimne. „Ľudia niekedy jednoducho zle interpretujú to množstvo času, ktoré ubehlo od doby, keď som natočila poslednú romantickú komédiu, ako moju neochotu natočiť nejakú ďalšiu. Pokiaľ by som čítala niečo, čo by mi pripadalo na úrovni filmu Notting Hill alebo Svadba môjho najlepšieho priateľa, tak by som to natočila,“ zverila sa.

Herečka ale tiež tvrdí, že ďalším z dôvodov, prečo mnohé úlohy odmieta, sú jej deti. S manželom Danielom Moderom má štrnásťročného Henryho a sedemnásťročné dvojičky Hazel a Phinnaeuse. A radšej sa venuje im než natáčaniu priemerných hollywoodskych "slaďákov". „V posledných osemnástich rokoch som mala tri deti. To zvyšuje latku ešte vyššie, pretože nejde len o to, či je to dobré. Počítam do toho aj pracovné nasadenie môjho manžela, školský rozvrh svojich detí a ich letné prázdniny... Som veľmi hrdá na to, že som doma s rodinou a považujem sa za tú, ktorá utvára náš domov,“ dodala hviezda filmu Pretty Woman či Notting Hill.