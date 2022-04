Čínsko-americká herečka Bai Ling oslávi v októbri 56. narodeniny. Pri pohľade na jej postavu však blednú závisťou aj o polovicu mladšie ženy.

Momentálne žije herečka na Floride odkiaľ fanúšikov pravidelne zásobuje sexi fotkami v bikinách.

Svoju prvú rolu dostala v roku 1984 vo filme Hai tan. O sedem rokov neskôr sa presťahovala do New Yorku, kde študovala na New York University. Neskôr hrala napríklad vo filmoch Taxi 3 (2003), Svet zajtrajška (2004) alebo Apokalypsa (2006).